Ev almak isteyenler dikkat. Konut Kredisi faizleri değişti İşte 1 milyonun aylık ödemesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev almak isteyenler dikkat. Konut Kredisi faizleri değişti İşte 1 milyonun aylık ödemesi

Kira fiyatlarının özellikli büyükşehirlerde uçması aileleri ev almaya sevk ediyor. "Kira parasıyla kredimi öder süre sonunda ev sahibini olurum" düşüncesine hakim olanların sayısı her geçen gün artıyor. İşte 1 milyon liranın 120 aylık geri ödemesi belli oldu.

Faizlerin düşüşe geçmesi ev sahibi olma hayali kuranların iştahını kabartıyor. İstanbul'un en ucuz ilçesinde bile oturulabilecek bir mütevazi dairenin kirası 15 bin TL'den başlıyor. Fiyatlar semte, binanın yaşına ve evin metrekaresine göre farklılık gösteriyor.

"Başımı sokacak evim olsun" diyenler "Kiraya vereceğim parayı bankaya öderim. 10 yıl sonunda bir evim olur. 5 yıl sonra zaten ödenecek faiz 1 aylık market parası bile yapmaz" düşüncesiyle bankaların verdiği konut kredisini araştırmaya başladı.

İşte 120 ay (10 yıl) vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı:

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