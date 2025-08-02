Ev arkadaşını boğazını keserek öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ev arkadaşını boğazını keserek öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

İstanbul'da bir gecekonduda yaşayan Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan ev arkadaşı Oktay Barbaros'u bıçakla boğazını kesip öldürdü. İfadesi şoke etti.

Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros (41) ile ev arkadaşı Ferhat O. (29), sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, aldıkları yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Oktay Barbaros olay yerinde hayatını kaybetti.

ccinayet.jpg

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Oktay Barbaros mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Barbaros'un arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN ÖNCE MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Öldürülen Oktay Barbaros'un Kayseri'den İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Barbaros'un evli ve 4 çocuk babası olduğu bilgisine de ulaşıldı.

cinayet.jpg

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Öte yandan tutuklanan Ferhat O.'nun olaydan sonra Fatih Aksaray'a gittiği tespit edildi. Cep telefonu da yanında olan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Ferhat O. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen Ferhat O.'nun psikolojik tedavi gördüğü, madde bağımlısı olduğu ve daha önce tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Tesla yeniden satışta! Fiyat listesi güncellendi
Tesla yeniden satışta! Fiyat listesi güncellendi
PSG'den Galatasaray'a sürpriz öneri: Donnarumma'yı bırak, Safonov'u al!
PSG'den Galatasaray'a sürpriz öneri: Donnarumma'yı bırak, Safonov'u al!
Ekrem İmamoğlu'ndan kahreden haber! Sosyal medya hesabından duyurdu
Ekrem İmamoğlu'ndan kahreden haber! Sosyal medya hesabından duyurdu
Van Persie duyurdu: Feyenoord'da sakatlık!
Van Persie duyurdu: Feyenoord'da sakatlık!
AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!
AKP'li isimden Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!