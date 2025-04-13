Ev değil sanki kenevir tarlası! Polisler manzarayı görünce şoke oldu

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Yapılan baskında, iki odanın Hint keneviri yetiştirmek için özel düzeneklerle seraya dönüştürüldüğü belirlendi.
Polis, saksılara ekili halde 74 kök Hint keneviri , havalandırma fanı, ışıklandırma sistemi ve diğer ekipmanları ele geçirdi.
İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
Ev sahibi 28 yaşındaki Mehmet E. , gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kurduğu düzenekle evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş