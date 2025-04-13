Ev değil sanki kenevir tarlası! Polisler manzarayı görünce şoke oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana'da polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bir eve düzenlenen baskında, odaların uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ortaya çıktı. Evde 74 kök Hint keneviri ve malzemeler ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

ev-degil-sanki-kenevir-tarlasi-polisler-manzarayi-gorunce-soke-oldu-yenicag-2.jpg

Yapılan baskında, iki odanın Hint keneviri yetiştirmek için özel düzeneklerle seraya dönüştürüldüğü belirlendi.

ev-degil-sanki-kenevir-tarlasi-polisler-manzarayi-gorunce-soke-oldu-yenicag-3.jpg

Polis, saksılara ekili halde 74 kök Hint keneviri , havalandırma fanı, ışıklandırma sistemi ve diğer ekipmanları ele geçirdi.

İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdiİstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi

ev-degil-sanki-kenevir-tarlasi-polisler-manzarayi-gorunce-soke-oldu-yenicag-4.jpg

Ev sahibi 28 yaşındaki Mehmet E. , gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

ev-degil-sanki-kenevir-tarlasi-polisler-manzarayi-gorunce-soke-oldu-yenicag-6.jpg

ev-degil-sanki-kenevir-tarlasi-polisler-manzarayi-gorunce-soke-oldu-yenicag-7.jpg

Kurduğu düzenekle evini uyuşturucu imalathanesine çevirmişKurduğu düzenekle evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

ev-degil-sanki-kenevir-tarlasi-polisler-manzarayi-gorunce-soke-oldu-yenicag-8.jpg

Son Haberler
İBB'den Turizm Haftası'nda kültür, tarih ve lezzet yolculuğu
İBB'den Turizm Haftası'nda kültür, tarih ve lezzet yolculuğu
Yunanistan’da Türk yatırımcı krizi! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Yunanistan’da Türk yatırımcı krizi! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Tacikistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Özbekistan’da hissedildi
Tacikistan'da deprem!
ATM'lerde endişe veren arıza! Saymadan cebinize atmayın
ATM'lerde endişe veren arıza! Saymadan cebinize atmayın
Kadıköy’de ‘Git’ emriyle ateş açtılar: Kamera her şeyi kaydetti
Kadıköy’de ‘Git’ emriyle ateş açtılar: Kamera her şeyi kaydetti