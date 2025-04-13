Ev değil sanki kenevir tarlası! Polisler manzarayı görünce şoke oldu

Adana'da polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bir eve düzenlenen baskında, odaların uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ortaya çıktı. Evde 74 kök Hint keneviri ve malzemeler ele geçirildi.