Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde evinde 3,5 kilo esrar ile mühimmat ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde evinde 9 farklı poşete zulalanmış 3,5 kilo esrar ile mühimmat ele geçirilen M.P. (40), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.P.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, şüphelinin yaşadığı Atakum ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 9 farklı poşete gizlenmiş 3 kilo 500 gram esrar ile çuvalın içine konulmuş 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.P., gözaltına alındı.

Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

Ev değil uyuşturucu deposu! Kilolarca ele geçirildi

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