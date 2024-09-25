Ev eşyası taşıyan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ev eşyası taşıyan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Üsküdar'da ev eşyası taşıyan kamyonet yola düşen demir parçasına çarpmamak için devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ev eşyası taşıyan kamyonet yola bulunan demire çarpmamak için yan yattı. Olay sırasında şoför araç içerisine sıkışarak yaralandı.

Kaza, Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Kantekin kontrolündeki kamyonet, Göztepe Köprüsü üzerinde seyir halindeyken başka araçtan yola düşen malzemeden kaçmak isterken aracın kontrolünü kaybederek devrildi.

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Yan yatan kamyonetin şoförü Kantekin araçta bilincini kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yan devrilen kamyonetten kontrollü bir şekilde araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kantekin çevredeki hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu.

ŞOFÖRÜN HAMLESİ BOŞA ÇIKTI

Araçta bulunan Bahtiyar Ataysın, "Önde araba gidiyordu, demir ondan mı düştü bilmiyorum. Bizim şoför de gördü ve hamle yaptı. Direkt devrildi, arkadaş bayıldı ama ciddi durumu var mı bilmiyorum. Araçta ev eşyası taşıyorduk" ifadelerini kullandı.

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