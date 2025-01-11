Ev fiyatlarında şaşırtan durum! Bir günde büyük değişimler yaşanıyor! Önemli uyarı

Satılık konut ilan sitelerinde ‘ilk evini alacaklara uygun imkan’ hazırlığının ifade edilmesi bile anında karşılık buldu. Sadece üç gün içinde ilanlarda milyonluk, hatta birkaç milyon liralık fiyat artışları yapıldı. Bazı ilanlarda gün içinde birkaç kere fiyat değiştirildiği de görüldü. Konuyla ilgili takip ettikleri ilan görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşan tüketiciler, olası kampanyaların öncesinde piyasada fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi çağrısı yaptı.

Ani fiyat hareketlerine karşı takibin ve cezalandırmanın hızlı yapılması gerektiğini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, bu konuda Ticaret Bakanlığı’nın incelemelerini de sıkılaştırdığını söyledi. Fiyat artışlarının anlık şekilde özellikle mülk sahipleri tarafından yapıldığını anlatan Akdoğan, “Elbette kendine görev edinen, işini kötüye kullanan emlakçılar da var ve onlar mutlaka bulunup cezai işlem uygulanıyor. Ancak emlakçı genel olarak fiyatı artırmak istemez. Çünkü yetkilendirildiği bir süre var ve o sürede satamazsa hizmet bedeli vs de yok. Serbest piyasada mülk sahiplerine cezai işlem uygulamak için ise vergi sistemine bakmak lazım” diye konuştu.

‘6 MİLYON LİRA İSTEYİP 2 MİLYON LİRA GÖSTERİYORLAR’

Özellikle konut satışında istenen fiyat ile tapuda beyan edilip vergilendirilen fiyat arasında çok büyük fark olduğunu anlatan Akdoğan, “Mülk sahipleri 6 milyon lira istediği konutu 2 milyon lira gösteriyor. Her anlamda vergisini bu orandan veriyor. Ama kazanca gelince kat be kat üstünü kazanıyor” dedi. Olası bir kampanyanın ise odak kitlesini belirlerken çok detaylı bir sorgulama yapılması gerektiğini kaydeden Hakan Akdoğan, “Böyle bir durumda kitlesi belli ve sınırlı olacağı için tüm sektörde olağan dışı bir dalgalanma oluşturmasının önüne geçilir” diye konuştu.

Satılık konut ilanları arasında 7 Ocak’tan bu yana hareketli anlar yaşanıyor. Örneğin sabah 8 milyon lira fiyat belirten bir ilanda akşam fiyatı 10 milyon liraya çıkarıldığı görülüyor. Programın sadece işaret edildiği son 3-4 günlük süreçte bu anlık fiyat artışları kendini belli ediyor. Pek çok ilanda 300-500 bin liradan başlayan artışlar yapılıyor.

ADİL VE DOĞRU ERİŞİM İÇİN ÖNERİLER:

Gayrimenkul uzmanları, olası bir programın, doğrudan ve ihtiyacı olanlara ulaşması için yapılabileceklere ilişkin fikir verdi.

- Bir program açıklanmadan önce özellikle ilan siteleri tam incelemeye tabi tutulmalı.

- Tapuda, satış yapılan fiyat üzerinden vergilendirme yapıldığı belgelenmeli.

- Programdan yararlanacakların, dar gelirli ve ilk evini alacak vatandaşlar olduğu tespit edilmeli.

- Kredi kullandırılabilecek ev fiyatları sınırlandırılmalı.

- Program içeriği farklı şehirlere göre farklı kıstaslarla uygulanabilir.

KAPSAMDA NELER OLABİLİR?

- Ev sahipliği oranını artırmaya yönelik öncelikli genç çiftler ve yeni evlenecekler kapsamda olacak.

- Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yüzde 1.5’e kadar devlet sübvansiyonu sağlanabilir.

- Vade süreleri 120 ayın üzerine çekilebilir.

- Farklı projelerdeki uygun fiyatlı konutlarla anlaşılarak, talep buralara yönlendirilebilir.

- Evi olmayan emekliler de sisteme dahil edilebilir.