Ev gece yarısı alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Orta ilçesi, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev çevresinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

