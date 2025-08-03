Ev hanımı kadın önce okudu sonra markasını kurdu! Kadınlara istihdam sağlıyor

Yaklaşık 10 yıl önce deriye ilgi duymaya başlayan ve bu süreçte ikinci el bir dikiş makinesiyle evinde üretime başlayan 20 yıllık evli, 3 çocuk annesi Kılıç, zamanla işini geliştirdi. İki yıl önce açtığı atölyesiyle üretimini profesyonelleştiren Kılıç, ürün çeşitliliğini artırarak satışlarını da resmileştirdi.

AYLA KILIÇ, YAŞADIĞI DÖNÜŞÜMÜ ŞU SÖZLERLE ANLATTI:

“Ev hanımıydım. Eşim öğretmen, birlikte 6 yıl Kars’ta görev yaptık. Deriye ilgimiz orada başladı. Karacasu’ya gelince dericiliğin geçmişini öğrenince daha da heyecanlandık. Evde başladık, sonrasında kiraladığımız yerde atölyemizi açtık. Kendi kendimizin ustası olduk. Herkes öğrensin, kadınlar bu mesleği sürdürsün istiyorum. Kadın istihdamı en büyük hayalim.”

Deriyle çalışmanın zorluklarına da değinen Kılıç, sabırla ve deneyerek üretim süreçlerini öğrendiklerini, makineler sayesinde üretim hızlarının da büyük ölçüde arttığını, artık bir günde dört çanta ya da onlarca kemer üretebildiklerini ifade etti.

“MEMURLUK DEĞİL, GİRİŞİMCİLİK İSTEDİM”

İlahiyat Fakültesi mezunu olan Kılıç, memurluk yerine girişimciliği tercih ettiğini belirterek, “Bir eve bir memur yeter dedik. Yaşadığımız şehre katkı sunmak istedim. Bu işi büyütüp kadınlara iş imkanı sunabilirsem ne mutlu bana. Bu mesleği öğretmeye kararlıyım” dedi.

Kılıç, atölyesinin zamanla bir işletmeye dönüştüğünü, eşinin de her aşamada kendisine destek verdiğini söyledi.

Deri atölyesini iki yıldır geliştirdiklerini anlatan Kılıç, "Önce evin balkonunda başladık, sonra ikinci el makine aldık. Borçla başladık, yavaş ilerledik ama başardık. Deneye deneye makineleri de ürünleri de öğrendik. Artık hangi derinin hangi ürün için uygun olduğunu biliyoruz. Her gün öğrenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

“KARACASU DERİSİYLE TANITIMA KATKI”

Ayla Kılıç, Karacasu’nun dericilik geçmişine vurgu yaparak, ürünlerinde ilçenin derisini kullanmaya özen gösterdiklerini, böylece hem kaliteyi artırdıklarını hem de Karacasu’nun tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi.

CÜZDANDAN OSMANLI PUFUNA KADAR GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Kılıç, cüzdan, anahtarlık, çanta, bardak altlığı, tabure, kemer gibi pek çok ürün ürettiklerini; saat kayışı ve ayak kokusunu önlemeye yönelik deri astar gibi yeni ürünler için de çalıştıklarını belirtti.

Karacasu derisinin doğal ve dayanıklı yapısıyla dikkat çektiğini ifade eden Kılıç, el emeği ve makineli üretimi bir arada yürüttüklerini söyledi.

Kadınlara ve girişimci adaylarına seslenen Ayla Kılıç, “Bir hevesle başladık. Ama bir işi sevince zorluğu bile güzel geliyor. Üretmek çok güzel. Kadınlar korkmadan adım atsın" diye konuştu.