Ev hanımı kadınlar üniversitede eğitim alıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayata geçirilen proje çerçevesinde, ev hanımı 20 kadına Hitit Üniversitesi'nde iletişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde ev kadınlarına yönelik "Altın Bilgi Günleri" eğitim programı başladı. "Altın günü"nden esinlenilerek hayata geçirilen proje çerçevesinde, ev hanımı 20 kadın ders başı yaptı. Proje çerçevesinde kadınlara akademisyenler tarafından 6 hafta boyunca aile içi iletişim, bilişim teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda bilgiler aktarılacak. Proje ile ilgili bilgi veren Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, topluma yönelik hizmet üretmek konusunda güzel bir proje daha başlattıklarını söyledi.

"Altın Bilgi Günleri" ile kadınlara 6 hafta boyunca aile içi iletişimden bilişim teknolojilerine kadar birçok alanda eğitim verileceğini belirten Baykam, eğitimle ev kadınlarının kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti. Projeye dahil olan kadınların çok istekli olduğunu belirten Baykam, "Gerçekten bu eğitim sürecinde çok büyük bilgi ve tecrübeler edineceklerinden eminiz. Burada aile içi iletişimi, eşler arası ve çocuklarıyla iletişimi öğrenecekler. Sonuçta toplumda sahip olmaları gereken birçok konudaki bilgi, akademik kadrolar tarafından kendilerine verilecek" dedi.

Sungurlu MYO Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı ise sahip oldukları bilgi ve birikimi topluma aktarmayı önemsediklerini anlattı. Eğitim programı ile ev hanımlarına bilgi aktarmayı istediklerini belirten Bağcı, "Kadınların sosyal hayatlarında yer alan "altın günü'nden yola çıkarak bir program tasarladık. Kendilerine altın niteliğinde bilgiler sunmayı hedefliyoruz. Uzmanlık alanımız çerçevesinde kadınların toplumda ihtiyaç duyduğu başlıkları eğitim programına dahil ettik. Bunlar eşler arası iletişimden, çocuk ihmal ve istismarına, güvenli sosyal medyalarından, kadın girişimciliğine, ilaç kullanımından bağımlılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu anlamda kadınlarımızı daha donanımlı hale getirerek toplumumuzun refah seviyesini arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.