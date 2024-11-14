Ev hapsi almıştı! Serdar Ortaç'tan radikal karar, Instagramdan sonra o uygulamayı da kapattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

EV HAPSİ ALDILAR

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası aldılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ise Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etmişti.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, dün reddedildi.

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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç, ev dışında fiziki olarak olamasa da sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

KUMAR YÜZÜNDEN 10-15 EV KAYBETTİ

Serdar Ortaç, kumar yüzünden 10 - 15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık kumar borcu ödediğini ifade etmişti.

X HESABINI DA KAPATTI

Ortaç, Instagram hesabını kapatmıştı. Gece saatlerinde ise Serdar Ortaç X hesabını da kapattı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesaplarını neden kapattığı ise henüz tam olarak anlaşılamadı.