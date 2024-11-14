Ev hapsi almıştı! Serdar Ortaç'tan radikal karar, Instagramdan sonra o uygulamayı da kapattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev hapsi almıştı! Serdar Ortaç'tan radikal karar, Instagramdan sonra o uygulamayı da kapattı

"Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından Mehmet Ali Erbil ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapatmıştı. Ortaç Instagramdan sonra X’i de kapattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

99.jpg

EV HAPSİ ALDILAR

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası aldılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ise Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etmişti.

.jpg

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, dün reddedildi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i yurt dışına davet eden 2 şüpheliye yakalama kararı talebiSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i yurt dışına davet eden 2 şüpheliye yakalama kararı talebi

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç, ev dışında fiziki olarak olamasa da sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

99u-1.jpg

KUMAR YÜZÜNDEN 10-15 EV KAYBETTİ

Serdar Ortaç, kumar yüzünden 10 - 15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık kumar borcu ödediğini ifade etmişti.

99u-2.jpg

X HESABINI DA KAPATTI

Ortaç, Instagram hesabını kapatmıştı. Gece saatlerinde ise Serdar Ortaç X hesabını da kapattı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesaplarını neden kapattığı ise henüz tam olarak anlaşılamadı.

uu.jpg

Son Haberler
İşte sosyal medyanın gözdeleri... Siyasi liderler arasında 2 isim öne çıktı
İşte sosyal medyanın gözdeleri... Siyasi liderler arasında 2 isim öne çıktı
Kocaeli' de çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kişi öldü
Kocaeli' de çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kişi öldü
Beşiktaş aradığı oyuncuyu İngiltere’de buldu. İki kanatta da oynayabiliyor
Beşiktaş aradığı oyuncuyu İngiltere’de buldu. İki kanatta da oynayabiliyor
’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
’Sarkıntılık’ iddiasından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta