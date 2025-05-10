Ev hapsindeki Mahir Polat’ın belediyedeki ofisine sürpriz konuk! Videosu izlenme rekoruna gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat’ın Kasımpaşa’daki ofisi, beklenmedik bir misafire ev sahipliği yapıyor. Polat’ın 52 gündür uğrayamadığı ofisinde, bir karga yuva kurarak 5 yumurta bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek viral oldu.

Mart ayında İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan’da ev hapsine alınan Polat, ofisinden gelen videoyu sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla paylaştı.

Karganın, ofisteki yoğunluk arasında fark edilmeden yuva yaptığı, ancak temizlik görevlilerinin ilk yuvayı bozduğu ortaya çıktı. Azimli karga, birkaç gün sonra geri dönerek yeni bir yuva kurdu. Çalışanlar bu kez yuvayı korumak için seferber oldu ve yumurtaların çatlamasını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Polat, paylaşımında annesinin “kargalara kalan dünya derdi” sözünü hatırlatarak, kargaların uzun ömürlü doğasına ve insanların geçici varlığına vurgu yaptı. Kargaların genellikle “çirkin” bulunmasına rağmen, bu yuvanın ofiste birleştirici bir güzellik yarattığını belirtti. Ofis çalışanları, yavru kargaların doğuşunu merakla beklerken, yuva adeta umut ve dayanışma sembolü haline geldi.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, karganın azmi ve çalışanların duyarlılığını öven yorumlar yaptı. Kasımpaşa’daki bu küçük yuva, İstanbul’un karmaşasında doğanın gücünü ve yaşamın devamlılığını hatırlattı. Mahir Polat ise ev hapsinde olmasına rağmen, ofisindeki bu hayat dolu gelişmeyle moral bulduğunu ifade etti.