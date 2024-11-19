Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım! 35 yıllık dostu ziyaret etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

23 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç hakkında geçtiğimiz hafta ev hapsi kararı verilmişti.

"35 YILLIK DOSTU ZİYARETİNE GİTTİ

Ev hapsindeki Erbil’i hem eski menajeri, hem de 35 yıllık yakın arkadaşı Stelyo Pipis ziyaret etti. Erbil, birlikte çektirdikleri kareyi Instagram hesabından paylaştı. Altına ise “35 yıllık dostum” ifadelerini kullandı.