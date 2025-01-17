Ev hapsindeydi! Deniz Akkaya'ya bir şok daha

Kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ev hapsine karar verilen ünlü manken evine gelen polislerle kavga etti. Bunun üzerine eve gelen polisler , "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak" suçlarından eski manken Deniz Akkaya’dan şikayetçi oldu.

Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verilmişti.

1 AYDIR EV HAPSİNDEYDİ

Yaklaşık olarak bir aydır ev hapsinde olan Deniz Akkaya simdi de paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Akkaya evine kontrole ve imza almaya gelen polisleri videoya alıp sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

Videoda daha önce de birçok kez polislerin gece saatlerinde kapısına imza için geldiğini belirten Akkaya, “Ben her gün denetimli serbestlikten kontrol ediliyorum neden ikinci kez geliyorsunuz” dedi.

Akkaya, "Denetimli serbestlikten bana her gün geliyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bunun sizle alakalı olmadığını söyledi. Ben her imza istediğinizde atamam. Hep gece yarısı geliyorsunuz. Bir daha gelip beni taciz edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakkında konutu terk etmeme kararı bulunan Akkaya'yı kontrole gelen polislerin, "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak" suçlarından eski manken hakkında şikayetçi oldu.