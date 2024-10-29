Ev işi yapmak ömrü uzatıyor mu? Bilim ve uzmanlar bakın ne diyor!

Günümüzde sağlıklı bir yaşam sürmenin yolu, yalnızca dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan geçmiyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, günlük yaşamda sıkça yer alan ev işlerinin de sağlık üzerinde önemli etkileri olduğunu ve bu durumun ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, ev işi yapmanın ömrü uzatabileceğini öne sürüyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Hollanda'daki Rotterdam Üniversitesi tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma, düzenli olarak ev işi yapan kadınların ömrünün ortalama üç yıl daha uzadığını ortaya koydu. Araştırma, 7 bin erkek ve kadının günlük aktivitelerini inceleyerek, ev işi yapmanın kadınlar üzerinde olumlu etkilerini vurguladı. Ancak, aynı etkinin erkekler üzerinde gözlemlenmediği belirtildi. Araştırma ekibinin başında yer alan Dr. Klodian Dhana, erkeklerin ömrünü uzatan bir aktivite olarak bahçe işleriyle uğraşmanın önemine dikkat çekti ve bu aktivitenin erkeklerin ömrünü ortalama 2.7 yıl uzattığını belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır bilinmekte.

Spor Hekimi Dr. Ayşe Demir, ev işlerinin de bir tür fiziksel aktivite olduğunu ve düzenli yapıldığında sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti.

Dr. Demir, "Ev işi yapmak, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir, kas ve eklem sağlığını destekler ve genel olarak fiziksel kondisyonu artırır. Bu aktiviteler, özellikle yaşlı bireylerde hareketliliği koruyarak yaşam kalitesini artırabilir" dedi.

EV İŞLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ev işleri, sadece temizlik ve düzen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kalori yakımına da katkıda bulunur. Örneğin, yer silme işlemi 30 dakikada yaklaşık 200 kalori yakarak 45 dakikalık bir dans seansıyla eşdeğer bir etki oluşturur. Halı kaldırma ve serme işlemi ise 30 dakikada 180 kalori yaktırarak 35 dakikalık bir golf seansı kadar kalori harcatır. Bu tür aktiviteler, günlük yaşamın bir parçası olarak düzenli yapıldığında, genel sağlık durumunu iyileştirebilir ve yaşam süresini uzatabilir.

Ev işi yapmanın ömrü uzatıp uzatmadığı konusu, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenmekte. Düzenli olarak ev işi yapmak, fiziksel aktiviteyi artırarak genel sağlık durumunu iyileştirebilir ve yaşam süresini uzatabilir. Ancak, bu etkinin cinsiyetler arasında farklılık gösterebileceği unutulmamalı. Kadınlar için ev işleri, erkekler için ise bahçe işleri gibi aktiviteler, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak değerlendirilebilir. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için, günlük aktivitelerin önemini göz ardı etmemek gerekmekte.