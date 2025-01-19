Ev kadınları iş kadını olacak, alacakları aylık da belli oldu! Çalışma saatini siz belirleyeceksiniz…

Gençlerin ve kadınların iş hayatına katılımlarını artırmak isteyen iktidar, yeni nesil çalışma modellerini hayata geçirmeye başlıyor. Şubat ayında gerçekleşecek, yeni proje ile hem üniversite öğrencilerine hem de ev kadınlarına cep harçlıkları çıkarma imkanı tanınacak.

Projede, 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı da 15 bin liraya çıkarıldığı belirtildi. Bu şekilde, üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edilmelerini, kadınların ise ‘home-ofis’ sistemi ile evden çalışabilmeleri planlanıyor.

15 BİN LİRA ÜCRET VERİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, sistemde kamunun belli alanlarında istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatlerini, bebeği olan ev kadınları kendileri belirleyecek. Üniversite öğrencilerine ve ev kadınlarına verilecek ücretler ise İşsizlik Fonu’ndan sağlanacak.

HANGİ İŞ KOLLARINDA OLANAKLAR SAĞLANACAK?

Yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde, sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında, engelli-yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi iş kollarında üniversite öğrencilerine olanaklar tanınacak. Yine aynı şekilde, tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinde iş imkânı sağlanacak.