Ev kadınlarına emeklilik ne zaman gelecek? Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma Bakanı Vedat Bakan Işıkhan hem çalışma hayatı hem de emeklilik süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

"EV KADINLARININ EMEKLİLİKLERİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Işıkhan, bakanlığın kadınlara yönelik kapsamlı projeler hazırladığını vurgulayarak "Ev kadınlarının emekliliği için çalışma yürütüyoruz. Kadın istihdam oranlarımız, iş gücüne katılım oranlarımız arzu edilen noktada değil. Biz de bunu düşünerek özellikle kadınların iş gücüne katılımını arttırmak, toplumsal refaha ve ekonomik büyümeyi desteklemek açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kapsamlı projeleri başlattık ve bazıları da devam ediyor. En önemli projelerimizden bir tanesi iş pozitif programımızdır. Bu da geçen yıl, 2024 yılında saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, birçok bakanlığımızın da katkılarıyla özellikle kadın istihdamının arttırılmasına yönelik, kadınların iş gücü piyasalarında daha görünür olmalarını sağlamak, istihdamlarını desteklemek ve onları güçlendirmek amacıyla başlattığımız bir program oldu." dedi.

"2028'DEN ÖNCE TAMAMLANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik ile ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlarsanız seçim vaatleri arasında ev kadınlarına yönelik önemli bir müjdeydi bu. Biz bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Özellikle ev kadını derken hangi ev kadınları kapsam içine alacağız?

Bu yönde Sosyal Güvenlik Kurumları çalışmaya genel müdürlüğün ortak bir çalışmaya yönelik, teknik bir çalışma. Burada acaba engelli çocuğu olan kadınlara, ev kadınlarına ne tür destekler vereceğiz? Çünkü onların yükü çok ayrı bir boyutta. Kaç yıl sürede olacak? Esnaf olacak mı, olmayacak mı? Birçok sorunun cevap arandığı bir çalışmayı biz başlattık.

2028 yılından önce inşallah ev kadınlarına yönelik emeklilik müjdemizi paylaşma fırsatımız olacak" dedi.

"TEŞVİKLER, DESTEKLER VE HİBE PROGRAMLARI DEVREYE "

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok bakanlığın sade kadınlar için değil birçok yaş grubu için teşvik, destek ve hibeleri devreye aldığını dikkat çeken Bakan Vedat Işıkhan, "Aslında sadece kadınlara değil, birçok yaş grubuna önemli teşvikler, destekler ve hibe projeleri söz konusu aslında iş pozitifte bunları bir platform altına toplamış olduk. Rakamı paylaşmak isterim. 2024 yılından bugüne 1.077.205 kadın istihdama katılmış oldu. İş pozitif kapsamında bu gerçekten büyük bir başarı, devam eden bir projemiz. Türkiye'nin farklı illerinde her gün bu sayının arttığını görüyoruz. Bunun yanında kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projemizi devam ettiriyoruz. Bu bak projesi kapsamında da özellikle imalat, sağlık, bilgi ve iletişim sektöründe çalışan kadınların istihdam sürecine girmelerini destekleyecek önemli teşviklerde bulunduk" dedi.