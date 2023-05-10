Ev kadınlarını 'polisim' diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

Bağcılar'da ev kadını P.B.'yi telefonla arayıp "Terör örgütü ile bağlanınız ortaya çıktı" yalanıyla kandırarak evde bulunan 2 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası ve parayı bir poşete koydurup teslim alan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin içinde para ve altın dolu poşetle evden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev kadınlarını 'polisim' diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

DHA’nın haberine göre, Bağcılar'da 2 Mayıs'ta, polise başvuran P.M.(37) polis olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Mağdur P.M. "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söylediler. Terör örgütü ile bir bağlantımızın ortaya çıktığını, temize çıkana kadar evde bulunan para ve altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Para ve altınları bir poşete koyup, kapıma gelen kişiye teslim ettim" dedi. Ev kadını P.M. daha sonra akrabaları ile konuştuğunda, dolandırıldığını anladığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, para ve altın dolu poşeti alan kişinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelinin elindeki poşetle hızla uzaklaştığı görüldü. Kameralardan yapılan takip sonucu kimliği tespit edilen şüpheli Vedat D. (41) kısa sürede yakalandı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma sonucunda şüphelinin yakalandığında üzerinde bulunan 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının başka bir dolandırıcılık olayından elde ettiği tespit edildi. Para ve ziynet eşyalarının aynı yöntemle dolandırılan ev kadını S.E. (66)'ya ait olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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