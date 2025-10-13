Edirne’nin Yıldırım Bayezıd Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, evinde perde asarken merdivenden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Çevikol’u Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

Çevikol için Yıldırım Akmescid Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Törende, Çevikol'un eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ayakta durmakta zorlandıkları gözlendi.