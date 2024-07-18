Ev kiralamadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yüzde 25 sınırı sonrası kiracılara büyük darbe

Kira artışında yüzde 25'lik sınırın kalkmasıyla birlikte, ev sahiplerinin kiracılardan beklentileri de değişti. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, piyasada yaşanan bu duruma ilişkin, "Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki Genel Bilgi Toplama (GBT) isteyenler de var. Kredi Kartı Bilgisi (KKB) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, Findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var" diye konuştu.

Akgün, bu yeni taleplerin kiracıları zor durumda bıraktığını ve ev kiralama sürecinin daha karmaşık hale geldiğini söyledi..