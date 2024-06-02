Ev kiralarını fırlatacak düzenleme Meclis'te. Cebi yanan ev sahibi acısını kiracıdan çıkaracak

Konut satışlarına getirilmesi planlanan yeni vergi artışlarının bulunduğu çalışma ev sahipleri kadar kiracıları da tedirgin etti. Önümüzdeki ay yüzde 25 kira zammının kalması ile birlikte yeni yüksek kira artışları ufukta göründü.

Uzmanlar ise yaklaşmakta olan kira krizine ilişkin uyarıda bulunuyor. Uzmanlar ev satın alma ve kiralama fiyatlarında yaz sonunda ciddi oranda yükselme olabileceğini ve bunun kiralık konut fiyatlarında kriz yaratacağını ön görüyor.

Yeni konut vergilerini kapsayan tasarının bu ay sonu itibari ile Meclis'e gelmesi bekleniyor. TBMM’ye sunulması beklenen taslağın kira vergisinin yüzde 50’nin üzerinde artırılmasını, evini 5 yılın sonunda satanlara ise yüzde 40’a varan ek vergi alınmasını kapsıyor. Her iki halde de ev sahiplerinin cebinden yüklü miktarda para çıkması bekleniyor.

2 VE DAHA FAZLA EVİ OLAN KATMERLİ VERGİ VERECEK

Diğer yandan iki ve daha fazla evi olan ev sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisinin de katlanabileceği gelen bilgiler arasında.

Diğer yandan satışlarda ödenen tapu harcının da artırılması bekleniyor.

KONUT ALMAKTAN CAYARLAR

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman 2 ve daha fazla evi bulunanların kişilerin vergilerinin çok yüklü olacağı için ev alarak kiraya vermeyi düşünenlerin bundan cayacağı söyledi. Bu nedenle konut satışlarında düşüş yanacağını belirten Büyük duman, "Yasa bu haliyle çıkarsa konut talebi düşer, yeni konut üretimi düşer, kiralama piyasasında yeni konut girişi olmaz" diyerek birkaç yıl içinde büyük bir kira krizinin yaşanabileceğini söyledi.

HEM EV SAHİBİ HEM KİRACI MAĞDUR OLUR

Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü ise yeni tasarının yasalaşması halinde hem kiracıların hem de ev sahiplerinin mağdur olacağını söyledi. Gamze Özlü, ev sahiplerinin 12 ayda aldığı kiranın yarısını vergi olarak ödeyeceği için, kimsenin yatırımı ev almaktan ve evini kiraya vermekten yana kullanmak istemeyeceğini söyledi. Özlü bu nedenle yatırımcının başka yatırım araçlara yöneleceğini ve kimse ev almayacağı için kiralarında artacağını belirtti.