Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz"

Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz"
Düzenleme: Kaynak: İHA

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrenciler için ev kiralama telaşı başladı.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 1

Uzmanlar, öğrencilere önemli uyarılarda bulunarak, dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaptı. Öğrencilerin kiralık ev arayışında mağduriyet yaşamamaları adına kira sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşme ile haklarını güvence altına almalarının önemini belirttiler. Bu sayede öğrenciler, üniversite hayatlarını daha huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilecek.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 2

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve aileleri, kiralık daire bulma sürecine hızla giriş yaptı. Ancak ev bulmanın oldukça zor olduğu bu dönemde, uzmanlar öğrencilere dikkat etmeleri gereken hususları hatırlattı.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 3

Uzmanların tavsiyeleri arasında, öğrencilerin beğendikleri evler için emlakçılarla görüşmeden önce mutlaka kira sözleşmesi yapmaları yer alıyor. Ayrıca, sözleşme imzalanırken emlakçının noterden alınmış Kira Yetkisi Sözleşmesi bulunması gerektiğini belirtiyorlar.

Eğer emlakçının böyle bir yetkisi yoksa, öğrencilere ev sahibi ile doğrudan sözleşme yapmaları öneriliyor. Bu şekilde, öğrenciler olası sorunların önüne geçebilir ve kiralama sürecini güvence altına alabilirler.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 4

KONTRATA DİKKAT EDİN

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, kiralama yapacak öğrencilerin prosedür neyse ona uymaları gerektiğini belirtti. Altınay, “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlak ofislerinden yapacakları kiralamalarda; kira kontratları, kiralayan kişi, kiraya veren ev sahibi, kefili ile birlikte kontrat düzenlenir. Tahliye taahhütnamesi alınır. Onun haricinde de ilk ayı peşin ödemek kaydıyla 11 aylık da senet düzenlenir. Öğrencilerimiz buna uysunlar.

Vatandaşlarımızdan bazı ev sahipleri, memur kefil, esnaf kefil veya tanıdık birilerinin olmasını özellikle şart koşuyorlar. Kendilerine uygun kimler varsa, eşitlik ilkesine uygun olarak bir kefille sözleşmelerini yapabilirler” diye konuştu.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 5

EVDEN İSTEDİĞİ GİBİ ÇIKARAMAZ

Öğrencilerin kira sözleşmesini yapmasının ardından emlakçı ve ev sahibi tarafından evlerinden çıkarma talebi ile gelemeyeceklerini hatırlatan Altınay, “1 yıllık sözleşme yapılır. 1 yıllık yapılan sözleşmeden sonra taraflar 11. ayın dolumunda eğer noterden ihtarname çekmezler ise otomatik olarak kontrat kendisini 1 yıl daha yenilemiş olur.

Ev sahibi gelir, hem öğrencilere hem de kiracılara evimi boşalt, ‘memur kefil getirmedin, bize uyan şartlarda bir kefil getirmedin' diye boşaltma talebinde bulunamaz. Herhangi bir sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için hem emlakçılar odası olarak hem de ticaret il müdürlükleri olarak gereken neyse yapılır” dedi.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 6

ÖNEMLİ İMZA UYARISI

Öğrencilerin, sözleşme yaparken dikkat etmesi gereken hususları da aktaran Altınay, “Öğrencilerin evi kiralarken birinci dikkat edecekleri; evin kendilerine uygun olup olmadığına bakacaklar. Evi beğendilerse mutlaka sözleşme yaparken emlakçıda Kira Yetkisi Sözleşmesi, yok ise mal sahibini çağırıp mutlaka imzasını kendisine attırmaları gerekir.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 7

Mal sahipleri imzaladıktan sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortasını yaparlar. Öğrenciler; elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini de bu şekilde yapmış olurlar. Özellikle tutacakları yerlerde binadaki güvenlik ortamı öğrencilerimize uygun mu değil mi onlara da dikkat ederlerse kendileri için daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine sözleşme uyarısı. "Ev sahipleri istediği zaman evden çıkaramaz" 8
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