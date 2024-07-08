Ev kirasına ve muayene ücretine inanamayacaksınız. Çarşıya pazara uğramayan TÜİK'in enflasyonu nasıl düşük çıkardığı belli oldu

Haziran ayında yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 71,60, ENAG'a göre yüzde 113,08 olarak açıklandı. Aradaki bu farkın neden kaynaklandığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisinin tepkisini çekiyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64, 6 aylık enflasyon da 24,73 açıklamasına tepki gösteren bir SKK emeklisi "TÜİK bu oranları nereden aldığını açıklarsa biz de ucuz ürün bulmak için market market dolaşmayı bitiririz. Onların fiyat aldığı marketten alışveriş yaparız. Bize enflasyon farkını düşüp vermek için bu yalanı atıyorlar" dedi.

Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Haziran ayında uzman doktora gidip muayene olan kişiden özel hastane bile 1000 TL katkı payı aldığını belirten Aktaş, bu paranın doktorun muayenesinde gerçekleşmesi durumunda ödenecek parasının 4 bin TL'ye çıktığının altını çizdi.

TÜİK’e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş. TÜİK aradaki farkı herkes özel muayenehaneye gitmediğinden, devlet hastanesine giden olduğundan ortalamayı baz aldığını ileri sürmüş.

TÜİK Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış. Büyükşehirleri pas geçelim artık kasabalarda bile herhalde 5-6 bin lira dolayında ev kalmadı.

TÜİK'in açıkladığı ev kirasına da tepki gösteren bir SGK emeklisi "İstanbul'da 6 bin TL'ye kiralık kümes yok. 10 bin TL'ye gecekondu bile kiralamıyorlar. Bu fiyatlar İstanbul'un dışı kabul edilen Beylikdüzü tarafında. Bir de metrobüse çok uzak noktalardaki kiralar. Metrobüse yakın olan yerlerin kirası 15 binden başlayıp uçuyor" diye konuştu.