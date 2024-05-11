Ev kurarken bu 6 adıma dikkat

Özellikle yeni bir ev kurarken ev tasarımları oldukça önemlidir.
Ev yenilemek isteyenler için de müthiş tasarım tavsiyeleri bulunuyor.
Ancak 6 ipucu ev tasarımları için kritiktir. Bunlarda ilki ise perdelerdir.
Perdelerde her zaman nötr tonlar tercih edilir ve desen kullanılmaz.
İkinci olarak ise eskimiş kapıların kötü görüntüsüdür. Bir beyaz boya ile bunun önüne geçebiliriz.
Üçüncü olarak ise banyo tasarımları için havlupanlar önemlidir.
Dördüncü olarak ise şık kitaplar bulundurmak gerekir. Eski dolaplar da dönüştürülebilir.
Beşinci olarak ise banyodaki ürünleri yenilemek ve sensörlü duş sistemleri kurmak.