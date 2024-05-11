Ev kurarken bu 6 adıma dikkat

Ev kurarken bu 6 adıma dikkat
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir ev kurarken dikkat edilmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. İşte kritik o 6 adım…
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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 1

Özellikle yeni bir ev kurarken ev tasarımları oldukça önemlidir.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 2

Ev yenilemek isteyenler için de müthiş tasarım tavsiyeleri bulunuyor.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 3

Ancak 6 ipucu ev tasarımları için kritiktir. Bunlarda ilki ise perdelerdir.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 4

Perdelerde her zaman nötr tonlar tercih edilir ve desen kullanılmaz.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 5

İkinci olarak ise eskimiş kapıların kötü görüntüsüdür. Bir beyaz boya ile bunun önüne geçebiliriz.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 6

Üçüncü olarak ise banyo tasarımları için havlupanlar önemlidir.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 7

Dördüncü olarak ise şık kitaplar bulundurmak gerekir. Eski dolaplar da dönüştürülebilir.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 8

Beşinci olarak ise banyodaki ürünleri yenilemek ve sensörlü duş sistemleri kurmak.

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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 9
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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 10
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Ev kurarken bu 6 adıma dikkat 11
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