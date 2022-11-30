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Ev ödevleri eziyet olmasın

Okul çağına gelmiş çocukları olan her ailenin ortak derdidir ev ödevleri. O ödevler her daim tartışma konusu da olmuştur. Yararlı mı yoksa zararlı mı?. Bu konu tartışıladursun ev ödevleri yapılırken anne babaların dikkatl olması gerekiyor.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 08:47
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Ev ödevleri eziyet olmamalı

Ev ödevleri eziyet olmasın
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Evde ödev yapma, çocuğun öğrenme sürecini hızlandırır ve derse hazırlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, ailenin çocuğun ödevlerine destek vermesi, çocuğun sorumluluk duygusunu arttırdığı gibi, özgüvenini de olumlu etkiler.

ÇOCUĞUN ÖDEVİNE YARDIM EDİLMELİ Mİ?

Çocuğunuz ödev yaparken tabii ki, yol göstermek kesinlikle ancak çocuğun ödevini tek başına yapması, sorumluluk duygusunu daha hızlı geliştiriyor ve ödevini yardım almadan yapan çocuklarda bağımsızlık duygusu da artıyor.

Bu noktada anne babaların yapması gereken çocuklarına ödev yapma konusunda teşvik etmek ve zorlandıkları noktalarda yardımcı olmak. Asla çocuğun ödevinin ebeveyn tarafından yapılamaması gerekiyor. Bu kesin!

Ödevini yaparken, hata yapan çocuklara sert çıkışlarda bulunulması ise çocuğun performansını olumsuz etkiliyor ve ciddi sorunların başlangıcı oluyor.

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