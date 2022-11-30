﻿Ev ödevleri eziyet olmasın

Evde ödev yapma, çocuğun öğrenme sürecini hızlandırır ve derse hazırlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, ailenin çocuğun ödevlerine destek vermesi, çocuğun sorumluluk duygusunu arttırdığı gibi, özgüvenini de olumlu etkiler.

ÇOCUĞUN ÖDEVİNE YARDIM EDİLMELİ Mİ?



Çocuğunuz ödev yaparken tabii ki, yol göstermek kesinlikle ancak çocuğun ödevini tek başına yapması, sorumluluk duygusunu daha hızlı geliştiriyor ve ödevini yardım almadan yapan çocuklarda bağımsızlık duygusu da artıyor.

Bu noktada anne babaların yapması gereken çocuklarına ödev yapma konusunda teşvik etmek ve zorlandıkları noktalarda yardımcı olmak. Asla çocuğun ödevinin ebeveyn tarafından yapılamaması gerekiyor. Bu kesin!

Ödevini yaparken, hata yapan çocuklara sert çıkışlarda bulunulması ise çocuğun performansını olumsuz etkiliyor ve ciddi sorunların başlangıcı oluyor.