Ev ödevleri zararlı mı?

Ev ödevleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Peki, okulların ara verdiği bu dönemde öğrenciler ev ödevlerini nasıl yapmalı? İşte ayrıntılar…

Ev ödevleri zararlı mı?

Ev ödevleri yapılırken anne babaların dikkatli davranması gerekiyor. Ödev yapma, çocuğun öğrenme sürecini hızlandırıyor ve derse hazırlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, ailenin çocuğun ödevlerine destek vermesi, çocuğun sorumluluk duygusunu arttırdığı gibi, özgüvenini de olumlu etkiler.

ÖDEVE YARDIM EDİLMELİ Mİ?

Çocuğunuz ödev yaparken tabii ki, yol göstermek kesinlikle ancak çocuğun ödevini tek başına yapması, sorumluluk duygusunu daha hızlı geliştiriyor ve ödevini yardım almadan yapan çocuklarda bağımsızlık duygusu da artıyor. Bu nedenle ebeveynlerin yapması gereken çocuklarına ödev yapma konusunda teşvik etmek ve zorlandıkları noktalarda yardımcı olmak. Asla çocuğun ödevinin ebeveyn tarafından yapılamaması gerekiyor.

Hata yapan çocuklara sert çıkışlarda bulunulması ise çocuğun performansını olumsuz etkiliyor ve ciddi sorunların başlangıcı oluyor.

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