Ev ödevlerine nasıl yardım edilmeli

Çocukların ödevlerinde aile desteği nasıl olmalı?

Ev ödevlerine nasıl yardım edilmeli

Evde ödev yapma, çocuğun öğrenme sürecini hızlandırıyor ve derse hazırlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, ailenin çocuğun ödevlerine destek vermesi, çocuğun sorumluluk duygusunu arttırdığı gibi, öz güvenini de olumlu etkiliyor.

Editör: Erkavim Yıldırım

ANNE- BABA ÇOCUĞUN ÖDEVİNE YARDIM ETMELİ Mİ?

Çocuğunuz ödev yaparken tabii ki, yol göstererek destek vermelisiniz. Ancak çocuğun ödevini tek başına yapması, sorumluluk duygusunu daha hızlı geliştiriyor ve ödevini yardım almadan yapan çocuklarda bağımsızlık duygusu da artıyor.

Bu noktada ebeveynlerin yapması gereken ise çocuklarına ödev yapma konusunda teşvik etmek ve zorlandıkları noktalarda yardımcı olmak. Asla çocuğun ödevinin ebeveyn tarafından yapılamaması gerekiyor.

Ödevini yaparken, hata yapan çocuklara sert çıkışlarda bulunulması çocuğun performansını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle aileler, çocuğun başarısına odaklanmalı ve sert dille eleştirmekten kaçınması gerekiyor.


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