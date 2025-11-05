Karşıyaka'da serbest avukatlık yapan Büşra Elmalı, üç yıl önce ikametini iş yeri adresi olarak beyan etti. Geçen yıl adreste yoklama yapan Karşıyaka Belediyesi memurları, evin aynı zamanda avukatlık bürosu şeklinde kullanıldığını belirledi.

Belediye, Elmalı'dan iş yeri statüsünde çevre temizlik vergisi talep etti, ayrıca 2018'den itibaren geriye dönük usulsüzlük cezası kesti.

Elmalı, bu iki karara karşı yargıya başvurdu.

Dosyayı sonuçlandıran İzmir 4. Vergi Mahkemesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, meskenin mesleki faaliyet için iş yeri sayılabilmesi adına dairenin fiziken kısmen veya tamamen dönüştürülmesi gerektiği kanaatine ulaştı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Taşınmazın, sadece davacının faal vergi mükellefi olduğundan hareketle 'home-office' adresinin iş yeri olduğunun kabul edildiği, taşınmazda somut ilave ve değişikler yapıldığına dair herhangi bir yoklama yapılmadığı, taşınmazın davacı tarafından aynı zamanda mesken olarak kullanıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, davalı idarece taşınmazın iş yeri olduğu hususunun somut verilerle kanıtlanamadığı anlaşıldığından, davacı adına alınan çevre temizlik vergisi ile kesilen usulsüzlük cezasına dair işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır."

"BİR TEK BİLGİSAYARIMI KULLANIYORUM"

Büşra Elmalı, avukatların büro bildirim zorunluluğu olduğunu hatırlatarak, evden yalnızca bilgisayarıyla işlerini sürdürdüğünü, toplantı veya müvekkil kabul etmediğini belirtti.

Çevre temizlik vergisini su faturasına dahil ödediğini söyleyen Elmalı, şu görüşleri dile getirdi:

"Çünkü burası bir ev. Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum ki bilgisayarı her yerde kullanabilirsiniz. Evde sadece bilgisayarı kullanmaktan bahisle, 'avukatlık ofisi olduğu için çevre temizlik vergisi ödemelisiniz' demeleri çok yersiz. Su faturasının içerisinde çevre temizlik vergisini ödüyoruz, benden ekstra bir çevre temizlik vergisi istendi. İnsanlar adreslerini 'home-office' olarak gösterdiğinde çevre temizlik vergisi ödememeleri gerekir. Avukatlık ofisi anlamında evimde masa, yazıcım ve kitaplık vardı. Bu da her evde olabilecek bir şey. Evde avukatlığa dair herhangi bir tabela yoktu, normal bir ders çalışma ortamı gibiydi. Çevre temizlik vergisinde atık çıkarırsanız, iş yeri olursanız, belediyeye bir yük yüklerseniz ödemeniz mantıklıdır ama siz zaten evinizdesiniz. Bunu su faturasının içinde ödüyorsunuz. Sırf bilgisayarla evinizde iş yapıp adres gösterdiğinizde çevre temizlik vergisi ödenmesi çok mantıksız."

"EVDEN ÇALIŞIYORSANIZ SİZİN İÇİN DE EMSAL BİR KARAR OLABİLİR"

Elmalı'nın vekili Zümbül Nur Ezikoğlu, müvekkilinin evini iş yeri şeklinde kullanmasının belediyeye ek yük getirmediğini vurguladı.

Belediyenin öncelikle adresin iş yeri niteliği taşıyıp taşımadığına odaklanması gerektiğine değinen Ezikoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"İçerisi hakikaten iş yerine göre düzenlenmişse tabii ki buna göre bir vergi yansıtılabilir. Eğer evden işinizi yürütüyorsanız ve eviniz aslında bir iş yeri formu almadıysa bu şekilde size yansıtılan iş yeri çevre temizlik vergisine itiraz edebilirsiniz. Burada önemli olan evin mesken niteliğinin bozulup bozulmadığı ile ilgili bir değerlendirme. Birçok avukat bu kararı emsal göstererek kendisine yansıtılan iş yeri çevre temizliği vergilerini iptal ettirebilecektir. Evden çalışıyorsanız ve sadece bilgisayarda yaptığınız işler varsa eviniz ev olarak kullanılıyorsa, onlar bakımından da emsal olabilecek bir karardır."