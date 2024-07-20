Ev sahibi çilingirle eve girince şoke oldu

İddiaya göre, içinde Iraklı olduğu öğrenilen ailenin bulunduğu daireyi satın alan Emine Yılmaz, bir süre sonra kiracılarından daireyi boşaltmalarını istedi. Ancak mahkemesi olduğunu ve adres değişikliği yapmaması gerektiğini söyleyen aile bir türlü evden çıkmadı.

Daha sonra ise eşi ve çocukları sınır dışı edilen adam bir süre dairede yalnız yaşadı. Kirayı ödeme konusunda da sorun çıkartmaya başlayan şahıs bir süre sonra ise ortalıktan kayboldu. Kiracısından haber alamayan ev sahibi ise çilingir yardımı ile girdiği evinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Daireyi adeta çöp eve çeviren kiracının eşyalarını çıkarttırıp 250 bin lira değerinde zarar verdiği anlaşıldı.

Daire sahibi çilingir yardımı ile girdiği evinin halini gördüğünde şaşkına dönerken 250 bin lira değerinde zarar oluşan evin hali se kameraya yansıdı.