Ev sahibi emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti. Ticaret Bakanlığı düşmeye bastı

Ankara'da yaşayan S.K., evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istediği ilanını internet üzerinden yayınladı. S.K.'ye ulaşan bir emlakçı, evi 20 bin TL'ye kiraya verebileceğini belirten bir teklif iletti. Bu duruma tepki gösteren S.K., "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bu kiraları yükseltme çabanız vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?" diye sordu.

S.K., emlakçının teklifini sosyal medyada paylaşarak konuyu gündeme taşıdı ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan S.K., daha önce kendi de emlak işiyle uğraştığını belirterek, "Ben ilanımda 16 bin lira civarında bir fiyat belirtmiştim. Bir emlakçı bu fiyatı 20 bin liraya çıkartabileceğini iddia etti. Bu tarz yaklaşımların piyasada fiyatların yükselmesine sebep olduğunu düşünüyorum" dedi.

EMLAKÇILAR ODASI İNCELEME BAŞLATTI

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam ise konuyla ilgili olarak inceleme başlattıklarını ve söz konusu emlakçının durumunu takip ettiklerini belirtti. Akçam, "Emlak danışmanları fiyatı belirleyen taraf değildir. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda gerekli yasal işlemleri başlatacağız" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı da benzer durumları denetlediklerini ve manipülatif fiyat artışlarına müdahale ettiklerini belirtti. Geçen yıl 889 emlak işletmesine toplam 88 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandığını açıklayan Bakanlık yetkilileri, sektörde adil rekabetin sağlanması için denetimlerin süreceğini vurguladı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Piyasanın adil ve rekabetçi işlemesi için gerektiğinde ilave tedbirler alınacaktır" denildi.