Ev sahibi 'evden çık' deyince evi yaktılar

Olay, saat 23.00 sıralarında Bekirdere Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Baykal'a ait evde kiracı olarak kalan bir kişi, bir süredir kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından evden çıkması istendi. Uzun bir süre boyunca eve uğramayan ve eşyalarını da almayan kiracı, akşam saatlerinde geri dönerek daireyi ateşe verdi. Yangını fark eden bir taksi şoförü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.



EŞYALAR TUTUŞMAYINCA PERDELERİ YAKTILAR

Kiracılarının üç aydır eve gelmediğini ve kira da ödemediğini belirten ev sahibi İbrahim Baykal, yaşananları şöyle anlattı: "Üç aydır eve gelmiyorlar. Bugün eşyalarını alacaklardı, almadılar. Dün de alacaklardı, yine almadılar. Bu akşam ise geldiler, evi yaktılar ve kaçtılar. Yatıyordum, arabanın sesini duyunca uyandım. Balkondan dışarıya baktım, kendi eşyalarını dışarıya koymuşlar ve yakmaya çalışıyorlar. Eşyayı yakamadılar, bu sefer perdeleri tutuşturmuşlar. Ben aşağıya inene kadar ise kaçtılar."

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.