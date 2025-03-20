Ev sahibi ile itfaiye eri arasında ilginç diyalog! Suyu tutmazsak ev yanacak

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin Tımar Aktaş köyünde, 2 katlı bir evde baca yangını çıktı. Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye eriyle ev sahibi arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından suyun evin içine dolacağını belirtti. İtfaiye eri ise "Suyu tutmazsak ev yanacak" dedi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Tımar Aktaş köyünde 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seymen'e ait iki katlı ahşap evin, bacasında biriken kurumlar, yangına neden oldu. İçeriden tutuşan baca, etrafa yoğun duman yaydı. Baca yangınını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla evin çatısına çıktı. Bacanın en alt kısmında çıkan yangına içeriden müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bacanın başka bir tahliye noktasının olmadığını fark etti.

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"SUYU TUTMAZSAK EV YANACAK"

Sonrasında bacanın tepesinden su basmak için ekipler harekete geçti. Ev sahibi ile yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog görenleri şaşırttı. İtfaiye eri, "Bacaya su tutacağım" dedi. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını belirtti. Bunun üzerine itfaiye eri, "Suyu tutmazsak ev yanacak" diye konuştu.

Ev sahibi Ali Seymen, "İçi kurum tutmuş, onlarda yangın çıkarmış. Evdeyken duman çıkmaya başladı. Duman yayıldı baya rüzgar olunca" dedi. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

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