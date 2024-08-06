Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde anlaştığı kişiye evini kiraya vermekten vazgeçince yaşanan gerginlik taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Ev sahibi ile kiracı ve yakınlarının karıştığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken 5 kişi yaralandığı, 1 kişinin de şüpheli olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olay bugün öğle saatlerinde şehir merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kira için anlaştığı kişiye evini vermekten vazgeçince ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma, tarafların yakınlarının karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler, tarafları ayırmakta güçlük çekince ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. 1 şüphelinin Gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.