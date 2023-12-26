Ev sahibi kiracı kavgası sosyeteye sıçradı. Ünlü çift mahkemelik oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi kiracı kavgası sosyeteye sıçradı. Ünlü çift mahkemelik oldu
İş ve sosyete dünyasının ünlü çiftlerinden Can ve Ahu Has, önceki yıllarda Zincirlikuyu’daki ünlü bir rezidanstan ev kiralamışlardı. Kiraladıkları ev başka bir kadına satılınca ünlü çift ve yeni ev sahipleri mahkemelik oldular.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, sosyete ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Can ve Ahu Has, önceki senelerde Zincirlikuyu’da bulunan lüks bir rezidanstan ev kiralamışlardı.

Ev sahibi olan Caroline Koç ise bir sene önce evi Tülay Alpaslan isimli bir kadına satmıştı. Evin yeni sahibi ise evi satın almadan önce kiracı Can Has’a bilgi verdi ve 1 Temmuz 2023 tarihinde evi boşaltacaklarına dair taahhütname imzaladı.

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Fakat imzalanan taahhütnameye rağmen ünlü Has ailesi evi boşaltmayınca yeni ev sahipleri ile mahkemelik oldular.

Evin yeni sahibi yaptığı açıklamada ünlü çiftin isimlerini daha önce çok duyduğunu ve saygın iş insanları olarak bildiğini belirterek, kiracılarının kendisini çok zor duruma soktuklarını açıkladı.

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Edinilen bilgilere göre Has çifti evden çıkmamak için süreci uzatmış ve Ahu Has evi boşaltmamak için eşine, “Bu bir aile evi. Benden habersiz taahhütname veremezsin” diyerek dava açmış.

Bu davadan sonra Can Has da imzaladığı taahhütnamenin iptali için dava açtı. İki dava da kaybedilince çift bu defa da davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

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