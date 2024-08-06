Ev sahibi kiralamaktan vazgeçti; taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Olay, bugün öğle saatlerinde Yüksekova'nın şehir merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde yaşandı.
Ev sahibi, kira için anlaştığı kişiye evini vermekten vazgeçince tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların yakınlarının da katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Çevrede bulunanlar tarafları ayırmakta güçlük çekince polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.