Ev sahibi kiraya vermekten vazgeçti, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
Ev sahibi kiraya vermekten vazgeçti, ortalık savaş alanına döndü

Hakkari Yüksekova'da anlaştığı kişiye evini kiraya vermekten vazgeçen ev sahibi ve kiracı taraf arasında taşlı sopalı kavgaya çıktı.

Hem ev sahibinin hem de kiracının yakınlarının da karıştığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandı. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Olay bugün öğlen Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kira için anlaştığı kişiye evini vermekten vazgeçince ev sahibi ve kiracı arasında önce sözlü kavga çıktı. Arından tarafların yakınlarının da toplanması ile taşlı, sopalı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavga edenleri zorlukla ayırdı.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken bir kişi de gözaltına alındı.

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