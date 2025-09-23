Ev sahibi olmak bir hayalden öteye gitmiyor! Ünlü yazar acı gerçeği açıkladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ağustos ayında 143 bin konut satılırken bu yılın 8 aylık bölümünde ise 978 bini buldu. Ancak mevcut faiz oranları ve vatandaşların geçim derdi ev sahibi olmayı bir hayalden öteye geçirmiyor.

Ev fiyatları metrekare başına ortalama 39 bin 697 lira olurken bu rakam İstanbul’da ortalama 63 bin 125, Ankara’da 35 bin 690, İzmir’de 43 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş bugünkü köşe yazısında ev sahibi olmanın özellikle dar gelirliler için hayal olduğunu belirtirken dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Aktaş, ev sahibi olmak isteyen ailelerin aylık 100 bin lira gelire sahip olsalar bile birikimleri olmadan ev almalarının mümkün olmadığının altını çizdi. Aktaş ayrıca faizlerin düştüğü dönemde ipotekli konut satışı rakamlarının atış gösterdiğinin altını çizdi.

Aktaş, Ağrı’da bile konut fiyatlarının yüksek olmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Aylık geliri bırakın asgari ücret ya da asgari ücrete yakın bir düzeyde olanı, 50 bin lira, hatta 100 bin lira olan bir hane bile şu koşullarda eğer bir birikimi yoksa konut alma şansına neredeyse hiç sahip olamaz.

Örneğin ayda 100 bin lira kazanç elde eden bir aile... Bu aile konut almak istediğine göre kirada oturuyor demektir. Kiraya ayrılan tutar ne kadardır; Türkiye ortalamasında bu oran yüzde 25’ten az olamaz, hatta çok daha yukarıda olması muhtemeldir. Yüzde 25 kabul etsek bile geriye 75 bin lira kalır.

Aylık 75 bin liranın yarısı tasarruf edilebilse ve tasarruf tutarıyla konut fiyatı sabit kalsa ya da ikisi de aynı oranda artış gösterse Türkiye ortalamasında 4 milyon lira olan bir konutu almak için tam dokuz yıl para biriktirilmesi gerekir. Tam dokuz yıl... Bu da mümkün olmayacağına göre...

AĞRI'DA BİLE!

Merkez Bankası’na göre en ucuz konut Ağrı’da. Bu ildeki konut metrekare birim fiyatı 16 bin 611 lira. Yani ortalama olarak Ağrı’da 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 1,6 milyon lira.

Ayda 100 bin lira kazanan bir aile, Ağrı’da 10 bin lira kira ödüyor olsun ve kalan 90 bin liranın 60 bin lirasını tasarruf etsin. Küçük bir ilde başta ulaşım olmak üzere giderler düşük olacağı için Türkiye ortalamasında 37 bin 500 lira olarak varsaydığımız aylık harcamayı Ağrı için 30 bin lira düzeyinde düşünmek mümkün. Aylık 60 bin liralık tasarrufla 1,6 milyon liralık evi almak için bile iki yılı aşkın süre gerekir.

Merkez Bankası’nın belirlemelerine göre Türkiye'de en pahalı konut Muğla’da. Bu il genelinde konut metrekare fiyatı 79 bin 77 lira. Ancak bu pahalılık kuşkusuz Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Datça, Fethiye gibi turistik ilçelerindeki fiyatlardan kaynaklanıyor."