Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler

Adana’nın Seyhan ilçesinde ev sahibi kiracısı olan 3 kardeşi evden çıkarmak istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54), kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi.



TAKSİYLE GÖNDERDİĞİ YER BOŞ ARAZİ ÇIKTI

Ev sahiplerinin kendileri için müstakil bir ev tuttuğunu söyleyerek eşyalarını boş araziye attığını belirten Sevgi Yardım, "Ablamın oğlu ile ev sahibi arasında ufak tefek bir kavga oldu. Kavgadan sonrasında ev sahibimiz bize müstakil bir ev tuttuğunu ve bizi evden çıkarmak istediğini söyledi. Bizi de buraya taksi ile gönderdi. Taksici bizi buraya bıraktı. Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük. Sinirli ve şoktayız" dedi.