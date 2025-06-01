Ev sahibi şokta! Hırsızlar saniyelerle kurtuldu

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde 29 Mayıs Perşembe günü saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Mahallede bulunan ve dış kapısı açık apartmana giren 2 şüpheli, giriş katındaki dairenin ziline bastı. İçeriden yanıt gelmeyince kadınlardan biri kapıyı zorlayarak açtı, diğeri ise bina içinde gözcülük yaptı. Daireye giren kadın, dakikalarca içeride çalacak değerli eşya aradı. Çalacak birşey bulamayan kadın şüpheli daha sonra daireden çıktı. Bu sırada binanın önüne gelen çocuğun sesini duyan ve gözcülük yapan kadın dairedeki kadını uyardı. Bunun üzerine 2 kadın hızla binadan ayrıldı. Şüphelilerden biri apartmandan çıkarken güvenlik kamerasını fark edip yüzünü gizlemeye çalıştı.

HIRSIZLARIN ÇIKIŞINDAN SANİYELER SONRA EVE GELDİ

Şüphelilerin binadan ayrılmasından saniyeler sonra ev sahibi kadın çocuklarıyla birlikte daireye geldi. Evin dağınık halini gören kadın panik yaşadı. Olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

BAŞKA MAHALLEDE GÖRÜLDÜLER

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli 2 kadının 8 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir binaya girdikleri ve binadaki dairenin kapısını zorlayarak açmaya çalıştıkları, başarısız olunca da binadan ayrıldıkları öğrenildi.