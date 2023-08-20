Ev sahibi ve emlakçılardan akılalmaz fiyat oyunu

Ankara’da 4 farklı emlakçı ve ev sahibinin internet sitelerinde yaptığı fiyat oyunu ortaya çıktı. Emlakçıların yanıtları ise pes dedirtti.

Ev sahibi ve emlakçılardan akılalmaz fiyat oyunu

Ankara'da bir mülk sahibi evinin daha hızlı satılabilmesi için 4 emlakçıya 5 farklı fiyattan ilan verdirtti.

Fakat verdiği ilanlara farklı fiyatlar yazdıran ev sahibi konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Evi değerinden düşük fiyata da koydum yükseğe de. Amacım dairemin hızlı satılabilmesi aciliyetim var” dedi.

TEK DAİRE 5 SATICI 5 FARKLI FİYAT

Ev sahibi ve 4 emlakçı internet sitesine evin fotoğraflarını koyarak 5 ayrı fiyatla paylaştı.

Emlakçıların olayla ilgili verdikleri yanıt ise şok etkisi yarattı.

"EV SAHİBİ NE DEDİYSE ONU YAZMIŞIZDIR"

O emlakçılardan kimi “Ev sahibi bize ne dediyse biz onu yazmışızdır” dedi. Kimi ise ev sahibinin aciliyeti vardı dedi.

Kimi ise kendisini savundu, “kaçak ilan çıkıyorlar, biz de anlamadık, daire sahibinin haberi yok” dedi.

YETKİ BELGESİ ŞARTI VAR

Ancak bu durum yasal değil. Emlakçıların mülk sahibinden yetki belgesi alma şartı var. Yetki belgesi alınarak internet sitelerine ilan ve reklam girilmeli, bu da 1 kişinin girmesi anlamına geliyor.

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