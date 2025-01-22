Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları bitmiyor! Mahkemeden dikkat çeken karar: 18 bin TL'lik kira 60 bin TL oldu

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan en büyük uyuşmazlıklarının başında kira bedeli konusu geliyor. 2018 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 6 bin 500 TL bedelle bir kiracı evde oturmaya başladı. 2023 yılında 18 bin 750 TL olan kira bedeli için ev sahibi 60 bin TL talep etti.

Ev sahibi bu kapsamda kira uyarlama davası açarken, bilirkişi heyeti evi inceledi ve rayiçlere bakarak evin değerini 70 bin TL olarak tespit etti. Bilirkişi raporu sonrasında ise mahkemeden dikkat çeken bir kira kararı çıktı.

Gerçekte yaşanmış dava örneğini açıklayan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan bir konut 01.11.2018 tarihinde 6 bin 500 TL aylık kira bedeli ile kiraya verilmiştir.

EV SAHİBİ 18 BİN 750 TL’LİK KİRAYI DÜŞÜK BULDU, DAVA AÇILDI

Kiraya verildiği sırada daire sıfır olarak kiracıya teslim edildi. Ancak ilerleyen süreçte kira bedeli rayiç değerlerin altında kaldı. TÜFE oranlarında ve pandemi sürecinde yüzde 25 zam sınırına göre zamlar yapıldı. Gelinen bu süreçte kira bedelinin rayicin altında kalması nedeniyle ev sahibi 27.12.2023 tarihinde Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesinde kira uyarlama davası açtı. Kira uyarlama davası açıldığı sırada kiracı daire için 18 bin 750 TL kira bedeli ödemekteydi. Ev sahibi ise kiranın 60 bin TL olmasını istiyordu.

Dosyada hakim ilk duruşmadan sonra hemen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mimar, inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı olmak üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti evi incelemeye gitti.

DİĞER SÖZLEŞMELER İNCELENDİ!

Bilirkişi heyeti fotoğraf çekti, oradaki emsal olabilecek dairelerin kira sözleşmelerini inceledi. Dairenin bulunduğu konuma baktılar. Daire işlek bir caddeye, Marmaray’a, sahile, eski havalimanına, çarşıya çok yakın bir yerde bulunuyordu ve bina 6 yaşındaydı.

Bilirkişi 2023 ve 2024 yılında yapılan yeni kira sözleşmelerine baktı. Burada da 2024 yılında 70 bin TL’lik bir kira sözleşmesi rapora eklendi. Bir de 2024 yılında 45 bin TL’lik başka bir kira sözleşmesine bakıldı. Bunlar emsal nitelikteki kiralardı.

70 BİN TL OLARAK TESPİT EDİLDİ!

Halihazırda kira uyarlaması yapılan daire 3+1 ve 110 metrekare bir daireydi. Bilirkişi bu daire için de emsal kira bedelini 70 bin TL olarak tespit etti.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KİRA KARARI!

Hakim 17.01.2025 tarihindeki ikinci duruşmada aylık 60 bin TL net kira bedeli ödenmesine karar verdi. Böylelikle dava açıldıktan 1 yıl sonra hakim süreci karara bağlamış oldu.

Ev sahibi aylık kira bedelinin 60 bin TL olmasını talep etmişti. Eğer ev sahibi burada kiranın 70 bin TL olmasını isteseydi, bilirkişi kira tespiti göz önünde bulundurularak hakim kira bedelini 70 bin TL olarak belirleyebilirdi. Hakim burada talebi karşılamış oldu. Böylelikle emsal nitelikte olabilecek kira bedeli mahkeme tarafından yüksek bir tutarda belirlenmiştir.”