Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Elden ödemenin yasaklanması üzerine kiracılar, kira ödemelerini IBAN ile gerçekleştiriyordu. Ancak IBAN'la gerçekleştirilen ödemelerde Havale veya EFT masrafını kimin ödeyeceği tartışma konusunu olmuştu.

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar Yargıtay’dan geldi.

Yargıtay, banka havale ücretinin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğine hükmederek, eksik ödeme yapan kiracı için tahliye kararını onayladı.

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Ev sahibinin konuya ilişkin başvurusu ‘kira borcunun ödendiği’ gerekçesi ile ilk mahkeme tarafından reddedildi. Ancak Yargıtay o kararı bozarak yeniden yargılama talep etti. Yeniden görülen davada mahkeme, havale ücretinin kiracıya ait olduğuna karar verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur.

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Yargıtay’ın bu kararı sonrası ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.

Havale Ücreti: Banka üzerinden yapılan her ödemede havale ücreti gibi masraflar kesilebilir. Bu masrafların kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Eksik Ödeme: Eğer ödeme eksik yapılırsa, ev sahibi ödeme eksikliğini ileri sürerek tahliye davası açabilir. Bu tür durumlarda, kiracının tahliye edilmesi mümkün olabilir.

Ödemelerin Şekli: Kiracının, kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi, ileride yaşanabilecek hukuki sorunları önleyebilir.