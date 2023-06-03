Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle geçtiğimiz aylarda mahkemelik olmuştu. Oyuncunun ev sahibi, ünlü oyuncunun evden tahliyesi edilmesi için dava açmıştı.

Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtmişti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre, yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.

Ünlü oyuncu ise konu hakkında açıklama yaparak; "10 bin liralık kirayı 18 bine çıkardım. 55 bin lira diye ihbar göndermiş. Tehdit ve şantajla yürütmeye çalışıyor bu işler böyle yürümüyor. Basına veririm, rezil ederim..." demişti.

DAVA 1 HAZİRAN'DA GÖRÜLDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Tamer Karadağlı ile Göktürk’te oturduğu evin sahibi arasında yaşanan tahliye davasının duruşması 1 Haziran’da görüldü. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya ev sahibinin vekili Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ile Tamer Karadağlı’nın avukatı Mehmet Murat Aslan katıldı.

Tamer Karadağlı’nın avukatı oyuncunun her yıl ev sahibiyle anlaşarak yasal oranda zam yaptığını, daha önce ev sahibiyle aralarındaki ödemeyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ve davanın reddini belirtti.

İTİRAZ HAKKI VAR

Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ise evin tahliyesini ve bilirkişi raporundaki ödemenin yapılmasını talep etti. Mahkeme Tamer Karadağlı hakkında oturduğu evi tahliye etmesi yönünde karar verdi. Ünlü aktörün karara itiraz hakkı bulunuyor.

