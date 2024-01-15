Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi

Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren kararı onayladı. 30 gün içinde bildirilmesi gerekiyor işte tüm detaylar:
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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 1

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni konut kiralama düzenlemelerini içeren kanun teklifi, Meclis tarafından onaylandı. Ev sahipleri için artık zorunlu olacak. 30 gün içinde belgeler eksiksiz bir şekilde bildirilmezse idari para cezası uygulanacak.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 2

Ev sahipleri için artık zorunlu hale gelecek olan bu düzenlemeler, turistik amaçlı konut kiralamalarını düzenleyerek sektörde düzeni sağlamayı amaçlıyor.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 3

Kanun, ev sahiplerine, turistik kiralama faaliyeti için alınması gereken izin belgesini zorunlu kılıyor.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 4

Bu belge için başvuruda bulunan ev sahiplerinden, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararı ibraz etmeleri isteniyor.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 5

Ayrıca, turistik kiralama izin belgesi alacak olanlar için belgelendirme süreci, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenmiş A grup seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 6

Kanun aynı zamanda çeşitli cezai yaptırımlar içeriyor. İzin belgesi olmadan konut kiralayanlara ve belirli kurallara uymayanlara 1 milyon TL'lere kadar çıkan çeşitli idari para cezaları uygulanacak.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 7

Bu cezalar, belirli süreler içinde izin belgesi alınmaması veya ihlallerin devam etmesi durumunda artacak.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 8

Belirli durumları düzenleyen bu kanun, turistik konut kiralama sektöründe şeffaflığı artırmayı, ev sahiplerini korumayı ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi 9
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