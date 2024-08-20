Ev sahipleri kolları sıvadı. Tüm kiralara bu zam yapılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahipleri kolları sıvadı. Tüm kiralara bu zam yapılacak

Uzmanlar, özellikle İstanbul'da kira fiyatlarının artacağını söyleyerek kiralara yapılacak zammı açıkladı.

HABERİN DEVAMI İÇİN KAMU SON HABER'E TIKLAYIN...

Türkiye'de son iki yıldır uygulanan %25 kira zam sınırının kaldırılması, kira fiyatlarında önemli artışlara yol açıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'da eylül ve ekim aylarında kira fiyatlarının %20 oranında yükselebileceğini öngörüyor.

Bu durum, eski ve yeni kiracılar arasındaki kira farklarını artırarak konut kiralarında belirgin artışlara neden olacak. İstanbul'da kiralık konut piyasasında eylül ayında büyük bir hareketlilik bekleniyor. Gayrimenkul Uzmanları eylül ve ekim aylarının kira artışları açısından kritik olduğunu vurguladı. Ev sahiplerinin kira zammı hazırlığı için kolları sıvadığı belirtildi.

ev-sahibi.jpg

Öne Çıkanlar
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Son Haberler
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor Sağlık
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Ali Koç'un itilerek düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı Spor
Ali Koç'un itilerek düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı
Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan Selin Ciğerci açıklaması Gündem
Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan Selin Ciğerci açıklaması
Filistin'e gidecekti... Özgür Özel'in ilk durağı ABD olacak Gündem
Filistin'e gidecekti... Özgür Özel'in ilk durağı ABD olacak
Bakan Şimşek’ten faiz sonrası açıklama Ekonomi
Bakan Şimşek’ten faiz sonrası açıklama
Batman'da düğün yolunda trafik faciası: 4 ölü Gündem
Batman'da düğün yolunda trafik faciası: 4 ölü
Kütahya'da bulundu tam 3 bin 750 yıllık! Bakan bizzat açıkladı Kültür Sanat
Kütahya'da bulundu tam 3 bin 750 yıllık! Bakan bizzat açıkladı