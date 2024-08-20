Ev sahipleri kolları sıvadı. Tüm kiralara bu zam yapılacak

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Türkiye'de son iki yıldır uygulanan %25 kira zam sınırının kaldırılması, kira fiyatlarında önemli artışlara yol açıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'da eylül ve ekim aylarında kira fiyatlarının %20 oranında yükselebileceğini öngörüyor.

Bu durum, eski ve yeni kiracılar arasındaki kira farklarını artırarak konut kiralarında belirgin artışlara neden olacak. İstanbul'da kiralık konut piyasasında eylül ayında büyük bir hareketlilik bekleniyor. Gayrimenkul Uzmanları eylül ve ekim aylarının kira artışları açısından kritik olduğunu vurguladı. Ev sahiplerinin kira zammı hazırlığı için kolları sıvadığı belirtildi.