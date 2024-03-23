Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var
Ramazan Süzen
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmamaları halinde ceza alacağını açıkladı.
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 1

Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Hem ev sahipleri hem de kiracılar artık daha sık mercek altına alındı.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 2

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ev sahiplerini de kiracıları da uyardı.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 3

1-31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmaları gerekiyor.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 4

Bingöl şu ifadeleri kullandı:

Aylık 500 lira ve üzerinde konut kiranızı bankadan/PTT’den yatırma zorunluluğunuz var. Hatta böyle yatmaz ise hem size hem ev sahibine ayrı ayrı her ay için uygulanacak ceza 3.000 lira.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 5

Ama örneğin 10 milyon liraya bir daire alırsanız elden poşetle ödeme yapabilirsiniz. Hatta yüzlerce daireyi gerçek değerinden daha düşük bedellerle alıp beş yıldan sonra hiç vergi ödemeden satadabilirsiniz.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 6

Bu durumda sorulacak soru yok. Nereden buldun zaten yok. Soran olursa dostlar kara parayla, kirli parayla, kayıt dışıyla, aklamayla mücadelede görsün…

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 7

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadelere yer vermişti:

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 8

Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındı.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 9

Kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak.

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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 10
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 11
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 12
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 13
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 14
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 15
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 16
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var 17
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