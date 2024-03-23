Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Bu tarihe kadar yapılmazsa cezası var

Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Hem ev sahipleri hem de kiracılar artık daha sık mercek altına alındı.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ev sahiplerini de kiracıları da uyardı.
1-31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmaları gerekiyor.
Bingöl şu ifadeleri kullandı:
Aylık 500 lira ve üzerinde konut kiranızı bankadan/PTT’den yatırma zorunluluğunuz var. Hatta böyle yatmaz ise hem size hem ev sahibine ayrı ayrı her ay için uygulanacak ceza 3.000 lira.
Ama örneğin 10 milyon liraya bir daire alırsanız elden poşetle ödeme yapabilirsiniz. Hatta yüzlerce daireyi gerçek değerinden daha düşük bedellerle alıp beş yıldan sonra hiç vergi ödemeden satadabilirsiniz.
Bu durumda sorulacak soru yok. Nereden buldun zaten yok. Soran olursa dostlar kara parayla, kirli parayla, kayıt dışıyla, aklamayla mücadelede görsün…
MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadelere yer vermişti:
Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındı.
Kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak.