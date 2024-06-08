Ev sahipleri yana yana kiracı arayacak! Boş eve vergi geliyor

Dilek Güngör, Sabah gazetesindeki köşesinde, konut kira gelirleri üzerinden alınan vergi muafiyetinin kaldırılma kararının iptal edildiğini duyurdu. Bu gelişme, gayrimenkul sektöründe geniş yankı buldu ve "boş evlerden de vergi alınacak" şeklindeki haberlerle kamuoyunun dikkatini çekti. Güngör'ün ifadesine göre, Maliye Bakanlığı'nın bu istisnayı kaldırma yönündeki niyetinden vazgeçtiği ve yerine boş konutlardan vergi alınması yönünde yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.

KARARDAN VAZGEÇİLDİ

Dilek Güngör, bugünkü yazısında konut kiralarının vergisine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Bir diğer konu da konut kira gelirlerindeki istisna konusu… Biliyorsunuz, elde edilen konut kira gelirlerinin belli bir tutarı (2024 yılı için 33 bin TL'si) gelir vergisinden istisna. Maliye, bu istisnanın kaldırılmasını istiyordu. Öğrendiğim kadarıyla, bu istisnanın kaldırılması kararından vazgeçilmiş… Ama şimdi Maliye bürokrasisi gelir yaratacak başka formüller bulmuş! Mesela, boş evlerden vergi alınması gibi… Boş Konut Vergisi kimi ülkede yüzde yarım kiminde yüzde 10 arasında uygulanıyor. Sanırım, fahiş kira artışlarını durdurmak için yeni formül boş konut vergisi olacak.”

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de konut kiralarını düzenleyen yasal mevzuatta önemli bir değişiklik yaşandı. 8 Haziran 2022 tarihinde Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici bir madde ile, konut kiralarındaki yıllık artış oranı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Bu düzenlemenin süresi, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ancak, yetkili makamın yeni bir düzenleme yapmayacağını duyurmasıyla, bu tarihten itibaren söz konusu sınırlamanın kaldırılacak. Bu gelişme, kiracılar ve mülk sahipleri arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülebilir.

KİRA ARTIŞI NASIL DÜZENLENECEK?

Borçlar Kanunu'na göre yapılan yeni düzenleme ile kira zamları artık farklı bir formülle hesaplanacak. 2 Temmuz'dan itibaren, kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık ortalama enflasyon verilerine endekslenerek belirlenecek. Bu değişiklik, kira artışlarının enflasyonun gerçek yansımasını daha doğru bir şekilde göstermesini sağlayacak ve piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlanmasına olanak tanıyacak.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bu doğrultuda iş yerleri için uygulanacak kira artış oranları belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, kira artışlarının hesaplanmasında esas alınan yıllık ortalama enflasyon oranı netlik kazandı ve Mayıs ayı için maksimum kira artış oranı tespit edildi. Haziran ayında uygulanacak olan kira zammı oranının %62,51 olarak belirlendiği ifade edildi.

Öte yandan, konut kiralarına uygulanan %25 sınırlandırma oranının bir ay daha devam ettirileceği, ancak 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlandırmanın kaldırılmasının beklendiği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mevcut uygulamanın devamı yönünde bir gereklilik görmediğini belirttiği aktarıldı.