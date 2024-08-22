Ev sahiplerine kötü haber! 100 bin lira cezası var

Tatil anlayışındaki değişiklikler, özellikle kalabalık ortamlardan kaçınan ya da otel konaklamasını tercih etmeyenlerin günlük ev kiralama seçeneğine yönelmesine neden oldu. Lüks otellerdeki yüksek fiyatlar yerine günlük kiralık evleri tercih eden tatilciler, bu yöntemle daha uygun fiyatlı ve rahat bir tatil geçirebiliyorlar.

Antalya'da günlük kiralık ev sayısındaki artışın temel nedeni de bu. Özellikle popüler online ticaret platformları ve dünya çapında hizmet veren kiralama uygulamaları, Türkiye'de pek çok kişi için bu yöntemi bir gelir kapısına dönüştürdü. Antalya'nın turistik ilçelerinde günlük kiralama ücretleri ortalama 1500 ile 10 bin lira arasında değişirken, ev sahipleri bu sayede aylık 100 bin lirayı aşan kazanç elde edebiliyor.

Bazı ev sahipleri, yaşadıkları konutların kullanılmayan odalarını 700 liradan başlayan fiyatlarla kiraya veriyor. Son dönemlerde online platformlarda ilan vererek evini günlük kiralamak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanmış durumda. Antalya'da daha ekonomik bir tatil yapmak isteyenler, genellikle sahile yakın bölgelerdeki konutları tercih ediyor. Fiyatlar ise konutun bulunduğu ilçeye, denize ve alışveriş merkezlerine olan yakınlığına ve oda sayısına göre değişkenlik gösteriyor.

Özellikle Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde, denize yakın kiralık dairelerin sayısında artış gözleniyor. Bu bölgelerde aylık kira bedeli 15 ila 30 bin lira arasında değişirken, günlük kiralamalar ise 8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bazı evler ayda 20 günün üzerinde doluluk oranına ulaşıyor. Ev sahipleri, deniz yakınlığı ya da site içerisinde havuz gibi özellikler sunan konutlarıyla aylık 100 bin lira üzerinde kazanç elde edebiliyor.

Antalya'daki en yüksek günlük kiralama ücretleri genellikle Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde görülüyor. İlanlarda, oda ve stüdyo daireler için 1500 lira, lüks 4+1 konutlar için ise 10 bin lira gibi fiyatlar talep ediliyor. Bununla birlikte, turistlerin sık uğradığı bölgelerde bazı kiracılar da konutlarını günlük olarak kiralamaya başlamış durumda. Kira geliri artırmak isteyen ev sahipleri, evlerini günlük veya haftalık olarak kiraya vermeyi tercih ediyor.

Ancak izinsiz yapılan günlük kiralamalar ciddi yaptırımlara tabi. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yerli ve yabancı kişilere 100 günden kısa süreli turizm amaçlı kiralama yapan ev sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması gerektiğini hatırlattı.

İzin belgesi olmadan yapılan kiralamalarda, her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacağını ve ev sahiplerine izin belgesi almaları için 15 gün süre verileceğini belirtti. Bu sürenin sonunda hala izin belgesi almayanlar ise 500 bin liraya varan ek cezalara maruz kalacak. Aynı zamanda, kiraladığı turizm amaçlı konutu izinsiz olarak başkalarına kiraya verenler de her bir sözleşme için 100 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.