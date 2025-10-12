Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi ufukta göründü. İktidara yakınlığı ile bilinen Milliyet, Vergi kanunlarında değişiklik öngören yeni kanun teklifi kapsamında, gelir vergisine ek olarak gayrimenkul kira gelirlerinden yüzde 20 stopaj kesintisi öngören kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu yazdı. Yeni teklif yasalaşırsa, mesken olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilecek kira gelirlerinin üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi uygulanacak. Ekonomik yaşamda yeni bir dönemin kapısını aralayacak bu değişiklikler, kira gelirlerinde kayıt dışılığı önlemeyi amaçlarken, tapu işlemleri ve araç devirlerinde de yeni harçlar getiriyor. Ayrıca değişikliklerin uygulamaya geçilmesi durumunda ev sahipleri ve kiracıları etkileyeceği öngörülüyor.

KİRA GELİRLERİNDE YENİ DÖNEM: YÜZDE 20 STOPAJ

Milliyet.com.tr'den Mithat Yurdakul'un haberine göre, yeni kanun teklifinde, mesken olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen tüm kira gelirleri üzerinden yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacak. Kira ödemeleri, banka veya PTT aracılığıyla özel hesaplara yapılacak ve tahsilat anında stopaj uygulanacak.

Bu düzenleme kira gelirlerinin kayıt altına alınmasını ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesini hedefliyor. Zaten gelir vergisi ödemekle yükümlü olan ev sahipleri için ek vergi yükü anlamına gelen bu düzenleme, kiracıların da dolaylı olarak artan maliyetlerle karşılaşmasına neden olabilecek bir etken olarak görülüyor.

EMEKLİLERE NEFES ALDIRAN İSTİSNA

Tek gelir kaynağı sosyal güvenlik aylığı olan emekliler için mevcut istisna uygulaması korunacak. Emeklilerin kiraya verdikleri tek konuttan elde ettikleri kira gelirinin 47 bin TL’yi aşmayan kısmı stopajdan muaf olacak. Ancak bu sınırı aşan gelirler için stopaj kesintisi uygulanacak. Bu düzenleme, emeklilerin bir kısmını rahatlatsa da, yüksek kira geliri elde edenler için ek maliyet yaratacak.

KAYIT DIŞI ÖDEMELERE AĞIR YAPTIRIM

Kira gelirlerinin banka veya PTT hesapları dışında tahsil edilmesi durumunda, ev sahipleri ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Eksik tahakkuk eden vergi, vergi cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Ev sahiplerini kira ödemelerini resmi kanallar üzerinden yapmaya zorlayarak kayıt dışılığı azaltmayı amaçlıyor.

YÜKSEK HARCAMALAR MERCEK ALTINDA

Yeni düzenleme, sadece kira gelirlerini değil, yüksek harcamaları da hedef alıyor. Bir yıl içinde toplam harcaması 12 milyon TL ve üzeri olan bireylerin gelir ve harcama farkları incelemeye alınacak. Vergiye tabi gelirleriyle harcamaları arasında yüzde 20 veya daha fazla fark bulunan kişilerden “özel gider bildirimi” talep edilecek. Kaynağı belgelendirilemeyen harcamalar üzerinden ek vergi tahsil edilecek. Şans oyunları, gayrimenkul satış gelirleri veya borç gibi kaynaklar açıklama için kullanılabilecek, ancak bu beyanların resmi belgelerle desteklenmesi zorunlu olacak.

TAPU VE ARAÇ DEVİRLERİNDE YENİ HARÇLAR

Kanun teklifi, tapu işlemlerinde düşük bedel beyan edenleri de sıkı takibe alıyor. Gerçek satış bedelinden daha düşük harç ödenmesi durumunda, mevcut yüzde 25 ceza yerine 1 katı ceza uygulanacak. Ayrıca noterlerde yapılan sıfır araç tescil işlemlerinden ve ikinci el araç satış-devir işlemlerinden en az 1.000 TL “nispi noter harcı” alınacak. Mevcut istisnaların kaldırılması, araç devir süreçlerinde maliyetleri artıracak.

KAYIT DIŞILIĞA SIKI DENETİM

Maliye Bakanlığı, kayıt dışılığı önlemek için banka hareketleri, tapu ve noter kayıtları gibi verileri çapraz kontrol edecek. Bu sayede gelir ve harcama arasındaki tutarsızlıklar hızlı bir şekilde tespit edilecek.

Yeni düzenleme vergi sisteminde şeffaflığı artırmayı ve devletin vergi gelirlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak, bu değişikliklerin ev sahipleri ve kiracılar üzerindeki mali yükü artırması da bekleniyor.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK ZAMANI

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, ev sahipleri ve kiracılar için ekonomik planlamalar yeniden şekillenecek. Kira gelirlerinden alınacak stopaj, tapu ve araç devirlerinde artan harçlar, vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyecek. Bu düzenlemeler hem bireylerin hem de işletmelerin finansal stratejilerini gözden geçirmesini gerektirecek. Özellikle kiracılar, ev sahiplerinin ek vergi yükünü kira bedellerine yansıtması ihtimaline karşı dikkatli olmalı.