Ev sahiplerini ve emlakçıları yakından ilgilendiriyor. Bu işlem e-Devlet üzerinden yapılacak!

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme, emlak sektöründe şeffaflığı artırmayı ve yetkisiz ilanların önüne geçmeyi hedefliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRİLECEK

Düzenlemeye göre, tapu sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden gayrimenkullerini seçerek emlak danışmanlarını yetkilendirmek durumunda olacak. Sadece yetkilendirilen emlakçılar, bu izinle ilanlarını emlak portallarına yükleyebilecek. Yetki belgesi bulunmayan emlak işletmeleri ise kiralık ilan girişinde artık yetkisiz sayılacak.

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SİSTEM UYGULAMAYA HAZIR HALE GELDİ

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın 1 Kasım’dan itibaren Bolu ve Manisa’da pilot olarak hayata geçirildiğini ve olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Taylan, “Eylül ayından itibaren bazı teknik aksaklıklar yaşandı ancak Ticaret Bakanlığı bu sorunları hızlıca çözdü. Artık sektör, sistemin uygulanmasına hazır durumda” dedi.

"SEKTÖR İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK"

Şu an için yalnızca kiralık ilanları kapsayan düzenleme, sektör temsilcilerinde satılık ilanların da dahil edilmesi beklentisini doğurdu. Taylan, “Bakanlığımız, düzenlemeyi şimdilik kiralık ilanlarla sınırladı. Ancak sistemin yetkisiz emlakçılar ve sahte ilanlarla mücadelede büyük katkı sağladığını görüyoruz. Satılık konut ilanlarını da bu kapsamda değerlendirmek sektör için çok faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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UYGULAMAYLA SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Dolandırıcılık ve sahte ilan sorunlarına karşı etkin bir çözüm olarak görülen EİDS, sektöre düzen getirmeyi amaçlıyor. Taylan, “Özellikle ‘Suriye’den acil satılık’ gibi gerçek dışı ilanlarla sıkça karşılaşıyoruz. Yeni sistem, bu tür sahte ilanların önüne geçerek hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacak. Bakanlığımızın bu düzenlemeyi genişletmesi yerinde bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.