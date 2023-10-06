Ev sahiplerinin bu oyununa dikkat. Bir anda icra ile karşı karşıya kalabilirsiniz

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan ‘kira krizine’ yenisi eklendi. Edirne’de bir ev sahibinin gönderdiği ihtarnameye cevap vermeyen kiracıya icra takibi yapıldı.

Ev sahiplerinin bu oyununa dikkat. Bir anda icra ile karşı karşıya kalabilirsiniz

Fahiş kira artışlarına karşı yüzde 25 sınırı getirilse de çoğu zaman ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geliyor.

Adliyeler ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalarla dolup taşarken mevcut krize bir yenisi daha eklendi.

HalkTV’nin haberine göre; Edirne’de yaşayan Fevzi Saraç, 4 yıl önce kent merkezindeki bir dairesini Kasım Mutlu isimli kişiye kiraladı. Taraflar arasındaki 15 Haziran 2019 tarihli sözleşmeye göre, aylık kira bedeli 1600 olarak belirlendi.

YENİ KİRA BEDELİ BELİRLENDİ

Kasım Mutlu bir aylık kira bedelinin yanı sıra 1600 lirayı da depozito bedelini ev sahibine verdi. Taraflar, her yeni yıl kirada artış yaparak ev sahibi-kiracı ilişkisini sorunsuz sürdürdü.

Saraç ve Mutlu geçen 15 Haziran’da bir araya geldi ve yeni kira bedeli 5000 TL olarak kararlaştırıldı. Yeni kira bedeli konusunda taraflar anlaşsa da, Mutlu’ya ulaşan bir ihtarname yeni bir kriz çıkardı.

‘DEPOZİTOYU DA 5 BİN LİRA YAPALIM’

Fevzi Saraç, geçen 25 Ağustos’ta noter yolu ile Kasım Mutlu’ya ihtarname gönderdi. İhtarnamede özetle “Kira 5 bin TL olarak belirlendi. Sözleşme gereği depozitonun da 5000 TL olması gerekir. Dolayısı ile aradaki farkın ödenmesi gerekir” denildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

İhtarnamede 3 yıl önce alınan depozitonun 1600 olduğu, aradaki fark olan 3400 liranın 3 gün içinde ödenmesi istendi. İhtarnameyi alan Mutlu, talebe yanıt vermedi. Gönderdiği ihtarnameden sonuç alamayan ev sahibi Saraç bu kez icra yoluna gitti. Geçen 28 Ağustos’ta başlatılan icra takibi ile 3.400 liranın ödenmesi talep edildi.

‘HUKUKİ DAYANAĞI YOK’

Talebi değerlendiren avukat Demirkan Çağlayan, “Bu talebin de takibin de hiçbir hukuki dayanağı yok. Takibe itiraz edildiğinde icra hukuk mahkemesi dosyayı ele alır ve talebi iptal eder” ifadelerini kullandı.

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